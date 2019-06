नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए अवैध खनन घोटाले के सिलसिले में यूपी और दिल्ली में 22 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के तीन परिसर शामिल हैं. यह जानकारी जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बुधवार को दी. पूर्व मंत्री के अमेठी में स्‍थित निवास पर भी सीबीआई के छापे की कार्रवाई चल रही है.

परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ

सीबीआई के अफसरों ने बताया कि अखिलेश यादव नीत तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में प्रजापति के पास खनन विभाग की जिम्मेदारी थी. उन्होंने बताया कि मामला राज्य में विभिन्न जिलों में खनन लीज आवंटन में नियमों में उल्लंघन से जुड़ा है. सीबीआई ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के अमेठी स्थित आवास और कार्यालय में छापे मारे. सीबीआई टीम सुबह पूर्व मंत्री के घर पहुंची और तलाशी शुरू की. टीम बेहिसाब दौलत से जुड़े मामलों पर उनके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ कर रही है.

प्रजापति के भी तीन ठिकानों पर छापे

सीबीआई की रेड यूपी और दिल्‍ली के 22 ठिकानों पर जारी है. अवैध खनन के केस में सीबीआई के छापे उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के भी तीन ठिकानों पर जारी हैं. पूर्व मंत्री के अमेठी में स्‍थित निवास पर भी सीबीआई के छापे की कार्रवाई चल रही है.

CBI is conducting raids at 22 locations in Uttar Pradesh and Delhi; CBI raid also underway at the premises former UP Minister Gayatri Prajapati in connection with illegal mining case. (Visual from premises of UP Minister Gayatri Prajapati in Amethi) pic.twitter.com/gfFjDnfC0k

— ANI UP (@ANINewsUP) June 12, 2019