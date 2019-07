नई दिल्ली: सीबीआई ने मंगलवार को देश भर में बैंक धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ ‘विशेष अभियान’ शुरू किया, जिसके तहत 640 करोड़ रुपए के घपले के संबंध में 14 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए. केन्द्रीय जांच एजेंसी ने 18 शहरों में 50 जगहों पर छापे भी मारे हैं.

देश के 12 राज्यों में विभिन्न मामलों में कंपनियों के प्रवर्तकों और निदेशकों के खिलाफ एक समन्वित कार्रवाई के तहत एजेंसी के दलों ने 18 शहरों में 50 स्थानों पर छापे मारे. अधिकारियों ने बताया कि जिन शहरों में छापेमारी हुई है उनमें दिल्ली, मुम्बई, लुधियाना, ठाणे, वलसाड, पुणे, पलानी, गया, गुरुग्राम, चंडीगढ़, भोपाल, सूरत और कोलार शामिल हैं.

अधिकारियों ने बताया कि भगोड़े हीरा व्यापारी जतिन मेहता और तायल समूह के एस्के निट से जुड़ी मुंबई स्थित विनसम ग्रुप, दिल्ली की नफ्तोगाज और एसएल कंज्यूमर प्रोड्क्टस लिमिटेड और पंजाब की इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क लिमिटेड और सुप्रीम टेक्स मार्ट आदि कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

#UPDATE: Searches being conducted in various cities including Delhi, Mumbai, Ludhiana, Thane, Valsad, Pune, Palani, Gaya, Gurgaon, Chandigarh, Bhopal, Surat and Kolar. https://t.co/eDqpMfxgVz

