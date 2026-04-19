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26 साल बाद मिला न्याय, कोर्ट ने CBI जॉइंट डायरेक्टर और रिटायर्ड ACP को ठहराया दोषी, जानिए क्या है मामला
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने साल 2000 से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सीबीआई के मौजूदा जॉइंट डायरेक्टर और एक रिटायर्ड एसीपी को दोषी करार दिया है.
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार (18 अप्रैल 2026) को एक पुराने मामले में ऐसा फैसला सुनाया है जो बड़े सरकारी पदों पर बैठे उन अधिकारियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है, जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं. कोर्ट ने सीबीआई (CBI) के एक मौजूदा जॉइंट डायरेक्टर और दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड एसीपी (ACP) को मारपीट, जबरन घर में घुसने और तोड़फोड़ करने का दोषी पाया है.
यह मामला कोई एक-दो साल पुराना नहीं, बल्कि करीब 26 साल पुराने एक छापे से जुड़ा है. यह कहानी साल 2000 की है. उस समय अशोक कुमार अग्रवाल नाम के एक आईआरएस अधिकारी प्रवर्तन निदेशालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात थे.
क्या है पूरा मामला?
वे प्रभावशाली लोगों से जुड़े कुछ संवेदनशील फेरा मामलों की जांच कर रहे थे. अग्रवाल का आरोप था कि उनके वरिष्ठ अधिकारी उन पर जांच रोकने का दबाव बना रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार राजस्व सचिव से भी की थी. आरोप है कि इसी का बदला लेने के लिए सीबीआई के अधिकारियों ने एक साजिश रची. 19 अक्टूबर 2000 की सुबह करीब 5:00 बजे सीबीआई की एक टीम ने अशोक अग्रवाल के घर पर धावा बोल दिया.
दीवार फांदकर घर में घुसे, दरवाजा तोड़ा
कोर्ट में जो बातें सामने आईं, वे हैरान करने वाली हैं. बताया गया कि सीबीआई टीम ने सबसे पहले घर के सिक्योरिटी गार्ड को पीटा क्योंकि उसने पहचान पत्र मांग लिया था. इसके बाद अधिकारी दीवार फांदकर अंदर घुसे और घर का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया. इतना ही नहीं, घर के सदस्यों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और अशोक अग्रवाल को उनके बेडरूम से सिर्फ अंडरगारमेंट्स में ही घसीटते हुए बाहर निकाला गया.
इस दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की हुई, उन्हें सीढ़ियों से धक्का दिया गया, जिससे उनके सीधे हाथ में चोट आई. उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया और धमकी दी गई कि अगर उन्होंने कोर्ट में मुंह खोला, तो उनके परिवार को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
किन अधिकारियों को हुई सजा?
तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट शशांक नंदन भट्ट ने इस मामले में दो मुख्य लोगों को दोषी ठहराया है. रामनीश 1994 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. साल 2000 में ये सीबीआई में डीएसपी थे और वर्तमान में सीबीआई में ही जॉइंट डायरेक्टर जैसे बड़े पद पर हैं. दूसरे वीके पांडे उस वक्त सीबीआई में इंस्पेक्टर थे और बाद में दिल्ली पुलिस से एसीपी के पद से रिटायर हुए. कोर्ट ने इन्हें आईपीसी की धारा 323 (मारपीट), 427 (तोड़फोड़), 448 (जबरन घर में घुसना) और 34 के तहत दोषी माना है.
कोर्ट की तीखी टिप्पणी
जज ने अपने फैसले में साफ कहा कि यह छापेमारी कोई सरकारी ड्यूटी नहीं थी, बल्कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई कार्रवाई थी. कोर्ट ने नोट किया कि कैट ने अग्रवाल के पक्ष में एक आदेश दिया था, जिसे बेअसर करने के लिए सीबीआई अधिकारियों ने आनन-फानन में अगली सुबह ही यह रेड डाल दी.
अधिकारियों ने दलील दी थी कि उन्हें कानूनन सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि वे ड्यूटी कर रहे थे. लेकिन कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि दरवाजा तोड़ना और किसी को उसके बेडरूम से घसीटना सरकारी काम के दायरे में नहीं आता.
झूठ पकड़ा गया
बचाव पक्ष के अधिकारियों ने कोर्ट में दावा किया था कि उन्होंने दरवाजा नहीं तोड़ा था, सिर्फ कुंडी ढीली हुई थी. लेकिन कोर्ट ने उन्हीं की पुरानी रिपोर्ट निकाल ली, जो उन्होंने सालों पहले दिल्ली हाई कोर्ट में दी थी. उस रिपोर्ट में खुद अधिकारियों ने माना था कि उन्होंने मुख्य दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया था. इसी तरह, अग्रवाल की मेडिकल रिपोर्ट ने भी साबित कर दिया कि उन्हें चोटें आई थीं.
27 अप्रैल को सजा पर बहस
शिकायतकर्ता अशोक कुमार अग्रवाल को उनके खिलाफ सीबीआई के दोनों मामलों में बरी कर दिया गया. 26 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब उन अधिकारियों की बारी है जिन्होंने अपनी पावर का दुरुपयोग किया था. कोर्ट ने अब 27 अप्रैल 2026 की तारीख तय की है, जिस दिन इन दोषियों को सुनाई जाने वाली सजा पर बहस होगी.
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