Narada sting case: सीबीआई ने पश्चिम बंगाल (west Benagl) नारद स्टिंग मामले में 4 टीएमसी नेताओं को नजरबंद करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है और उच्‍च न्‍यायालय में इस मामले में आज होने वाली सुनवाई को स्थगित करने की मांग की है.

बता दें कि हाईकोर्ट ने नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले ( Narada sting case) में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों, एक विधायक और पूर्व महापौर को शुक्रवार को घर में ही नजरबंद करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश को संशोधित किया था, जिसके तहत सीबीआई कोर्ट द्वारा चारों नेताओं को दी गई जमानत पर रोक लगाई गई थी. अदालत ने निर्देश दिया था कि दोनों मंत्री ऑनलाइन उन्हें भेजी गई आधिकारिक फाइलों का निपटारा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठकें कर सकते हैं.

CBI moves Supreme Court against the Calcutta High Court order which allowed house arrest of 4 TMC leaders in Narada case, seeks adjournment of hearing today

