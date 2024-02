जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर CBI की छापेमारी, PM मोदी पर लगा चुके हैं आरोप

CBI Raid: गुरुवार (22 फरवरी) की सुबह दिल्ली में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर एवं 30 ठिकानों पर CBI ने छापेमारी की है. CBI ने ये छापेमारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्‍ट मामले को लेकर की है. इससे पहले भी सत्यपाल मलिक पर बीमा घोटाले को लेकर सीबीआई की कार्रवाई हो चुकी है.

पिछले महीने भी सीबीआई ने दिल्ली और जम्मू में भ्रष्टाचार के संबंध में 8 ठिकानों पर छानबीन की थी. ये छापेमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना के नाम पर 2200 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के संबंध में की जा रही है.

CBI conducts raids at more than 30 places, including the premises of former Jammu and Kashmir Governor Satyapal Malik, as part of its investigation into alleged corruption linked to the awarding of a Kiru Hydroelectric project contract in the UT: Sources

