केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) ने मंगलवार को कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों (निवास और कार्यालय) पर छापेमारी की गई है. सीबीआई ने कथित अवैध लाभ हासिल करने के नए मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मामला दर्ज किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध लेनदेन और आय से अधिक संपत्ति के एक पुराने मामले में CBI ने आज इस छापेमाारी अभियान की शुरुआत की है. सुबह 6 बजे से जारी इस छापेमारी में कार्ति के दिल्ली और मुंबई सहित 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है. इस छापेमारी को लेकर कार्ति ने ट्विटर पर तंज कसते हुए लिखा कि अब तो मैं गिनती भी भूल गया हूं.उन्होंने लिखा कि 'मैं गिनती भूल गया हूं, यह कितनी बार हुआ है? एक रिकॉर्ड तो होना चाहिए.'

I have lost count, how many times has it been? Must be a record.

— Karti P Chidambaram (@KartiPC) May 17, 2022