कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और उनके भाई डीके सुरेश के यहां सीबीआई की छापेमारी चल रही है. जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम ने इन दोनों नेताओं के 14 ठिकानों पर छापेमारी की है. यह छापेमारी राजधानी बेंगलुरू के अलाव के कई अन्य शहरों में चल रही है.

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस छापेमारी में 50 लाख रुपये नकद मिलने की बात कही जा रही है.

इससे पहले आई रिपोर्ट में कहा गया था कि सीबीआई ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया था. अभी इन दोनों नेताओं के 14 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है. इसमें से चार ठिकाने कर्नाटक के हैं. मुंबई में भी एक जगह पर छापेमारी चल रही है.