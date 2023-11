Cash for query row: CBI ने TMC MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज की

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य (TMC MP) महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) के खिलाफ प्रारंभिक जांच भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल से मामले को संदर्भित किये जाने पर दर्ज की है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

बीजेपी (BJP) सांसद निशिकांत दुबे ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों को लेकर मोइत्रा के खिलाफ एक शिकायत के साथ लोकपाल का रुख किया था. इस मुद्दे पर सीबीआई या लोकपाल की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है.

दुबे ने मोइत्रा पर मौद्रिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगाया है. लोकसभा की आचार समिति ने भी मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी है.

सीबीआई ने एक प्रारंभिक जांच दर्ज की है जो यह पता लगाने की दिशा में पहला कदम है कि क्या आरोप पूर्ण स्तरीय जांच के योग्य हैं. प्रारंभिक जांच के दौरान यदि पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री मिलती है, तो सीबीआई इसे प्राथमिकी में बदल सकती है.

CBI initiates inquiry against TMC MP Mahua Moitra to investigate allegations of “bribe for query” for raising questions in Parliament: CBI Sources

