नयी दिल्ली: सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया और उनसे पूछताछ कर ‘बड़ी साजिश’ का खुलासा करने के लिए उनकी पांच दिनों की हिरासत मांगी. इस पर, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस पर आधे घंटे बाद फैसला सुनाया जायेगा. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने सीबीआई और चिदंबरम के वकील की जिरह को डेढ़ घंटे से अधिक समय तक सुना.

CBI Court reserves its order on an application of CBI seeking five day remand of former Finance Minister P Chidambaram in INX media case. pic.twitter.com/MtGuc7p9YB

न्यायाधीश ने कहा कि वह 30 मिनट बाद अपना आदेश सुनाएंगे. इससे पहले, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के वकीलों ने पूछताछ के लिए हिरासत में सौंपे जाने के सीबीआई के अनुरोध का अदालत में इस आधार पर विरोध किया कि चिदंबरम के बेटे कार्ति सहित अन्य सभी आरोपी को मामले में जमानत दी गई थी. चिदंबरम को जोरबाग स्थित उनके आवास से बुधवार रात गिरफ्तार किया गया था. सॉलिसीटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से पेश होते हुए अदालत से कहा कि एजेंसी इकबालिया बयान जबरन नहीं ले रही है, बल्कि उसके पास मामले की जड़ तक जाने का अधिकार है.

Congress lawyers Kapil Sibal and Abhishek Manu Singhvi outside CBI Court after hearing on former Finance Minister P Chidambaram’s bail in INX media case. CBI Court has reserved its order on an application of CBI seeking 5-day remand of P Chidambaram in the case. pic.twitter.com/gTP67Ade6U

— ANI (@ANI) August 22, 2019