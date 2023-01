सीबीआई ने रिटायर्ड रेलवे अफसर का खजाना खोज निकाला, 17 किलो सोना, 1.57 करोड़ रुपए कैश बरामद, लॉकर उगल रहे काली कमाई

नई दिल्ली: सीबीआई (CBI) ने रेलवे (Railway) के एक रिटायर्ड अफसर (Indian Railway Traffic Service officer) की काली कमाई के खजाने को खोज निकाला है. सीबीआई ने ओडिशा की राजधानी में रिटायर्ड रेलवे अधिकारी के परिसरों में तलाशी के दौरान 15 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का पता लगाया है.

सीबीआई रेड में 1.57 करोड़ रुपए से अधिक नकद (Over Rs 1.57 crore), 17 किलोग्राम सोना और आभूषण (CBI seized 17 kilograms of gold) बैंक और डाक (bank and postal) से 2.5 करोड़ रुपए की जमा रसीदें ( deposit receipts of Rs 2.5 crore) और बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज मिले. बैंकों के लॉकर अभी खोले जाना बाकी हैं.

सीबीआई ने मंगलवार को कहा, भुवनेश्वर में रेलवे के एक (Indian Railway Traffic Service officer)सेवानिवृत्त प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर के परिसरों पर छापेमारी के दौरान 17 किलोग्राम सोना (8 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच) और 1.57 करोड़ रुपए नकद जब्त किए. अधिकारियों ने बताया कि एक के बाद एक लॉकर से अवैध धन निकलता रहा. उन्होंने कहा कि तलाशी अभी जारी है और कुछ और लॉकरों को खोले जाने की जरूरत है.

एजेंसी ने तीन जनवरी को कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में 1987 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी प्रमोद कुमार जेना के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जो पिछले साल नवंबर में सेवानिवृत्त हुए थे. अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भुवनेश्वर में जेना के परिसरों की तलाशी ली.