नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2005 में भाजपा नेता कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में बुधवार को विधायक मुख्तार अंसारी और अन्य को बरी कर दिया क्योंकि सभी चश्मदीद और अहम गवाह पलट गए. अदालत ने कहा कि अभियोजन के गवाह नहीं बदले होते तो मुकदमे का फैसला अलग होता और सुनवाई के दौरान गवाह संरक्षण योजना के अभाव को रेखांकित किया. सीबीआई अदालत ने इसके साथ ही कहा कि जांचकर्ता राय समेत सात लोगों की हत्या को कथित तौर पर अंजाम देने के आरोपियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य लाने में विफल रहे.

Delhi: CBI Special Court acquits all accused, including ex-MLA Mukhtar Ansari, and others in a murder case of BJP MLA Krishnanand Rai. pic.twitter.com/GrRQjBmdHF

