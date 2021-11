CBI, online child sexual abuse material Case : यह वीडियो ओडिशा के एक गांव से सामने आया है, जहां सीबीआई की एक टीम पर गांव के महिला, पुरुषों और बच्‍चों ने हमला कर दिया. यह हमला तब हुआ जब सीबीआई ढेंकनाल जिले के एक गांव में एक व्यक्ति के आवास पर ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित एक मामले में तलाशी लेने गई थी. टीम पर ग्रामीणों ने मिलकर हमला कर दिया, जिसमें सीबीआई अफसर खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं. मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने उन्हें भीड़ से बचा लिया है.Also Read - Petrol-Diesel Prices News: राजस्‍थान की गहलोत सरकार ने भी ईंधन पर VAT में की कटौती, पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर होंगे सस्‍ते

#WATCH | Odisha: A CBI team was attacked by locals in a village in Dhenkanal district where it had gone to conduct searches at a man’s residence in a case related to online child sexual abuse material

“We’ve rescued them from the crowd,” a police officer at the spot said pic.twitter.com/yuE0J7wVj5

— ANI (@ANI) November 16, 2021