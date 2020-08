मुंबई: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ शनिवार की दोपहर को अभिनेता के बांद्रा स्थित आवास पर पहुंची. केंद्रीय एजेंसी की टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञ दोपहर ढाई बजे मों ब्लां अपार्टमेंट पहुंचे. टीम अभिनेता के फ्लैट में पांच घंटे से अधिक समय तक रहने के बाद रात करीब आठ बजे से वहां से रवाना हुई. Also Read - SBI से Rs 938.81 करोड़ का फ्रॉड: CBI ने दिल्‍ली, मुरैना समेत कई जगह छापे मारे

एक अधिकारी ने बताया कि राजपूत के फ्लैट में सीबीआई की टीम फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिल कर अपराध के घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने पहुंची, जहां वह 14 जून को कथित तौर पर फंदे से लटकते पाए गए थे.

केंद्रीय एजेंसी की टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञ दोपहर ढाई बजे मों ब्लां अपार्टमेंट पहुंचे. सीबीआई टीम एक्‍टर के फ्लैट में पांच घंटे से अधिक समय तक रहने के बाद रात करीब आठ बजे से वहां से रवाना हुई. अधिकारी ने बताया, " वे घटना की उन कड़ियों को जोड़ने के लिए फ्लैट में पहुंचे, जिनके कारण अभिनेता की मौत हुई थी. "

Maharashtra: A Central Bureau of Investigation (CBI) team leaves the residence of #SushantSinghRajpoot in Mumbai. pic.twitter.com/elgkzRahmQ

सीबीआई के अधिकारी और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के विशेषज्ञ सात से अधिक वाहनों में उनके आवास पर पहुंचे थे. उनके पहुंचते ही मीडियाकर्मियों और लोगों की वहां भारी भीड़ लग गई. अधिकारी ने कहा, कि राजपूत के रसोइया नीरज और फ्लैट में उनके साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी भी सीबीआई की टीम के साथ थे. टीम पहले भवन के छत पर गई और फिर फ्लैट में गई. अधिकारी ने बताया कि सीबीआई टीम जांच कर रही थी कि क्या आत्महत्या वहां पर संभव थी.

Maharashtra: A team of forensic experts at the residence of #SushantSinghRajput in Mumbai. https://t.co/LThfYwQkOq pic.twitter.com/lVFknUKBzh

— ANI (@ANI) August 22, 2020