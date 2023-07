मणिपुर वायरल VIDEO की CBI करेगी जांच, जिस फोन से बना दरिंदगी का वीडियो वह भी बरामद

Manipur Latest News: मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है. संसद में भी इस मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है. विपक्षी दल मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर कायम है. इन सबके बीच केंद्र सरकार ने वायरल वीडियो की जांच का जिम्मा CBI को सौंप दिया है. शीर्ष सरकारी सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि जिस मोबाइल से मणिपुर की महिलाओं की दरिंदगी का वीडियो शूट किया गया था, उसे बरामद कर लिया गया है. साथ ही वीडियो शूट करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर वायरल वीडियो मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने का अनुरोध करेगा. अधिकारियों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि सुनवाई पड़ोसी राज्य असम की अदालत में कराने का अनुरोध किया जाएगा.

अधिकारियों ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय मेइती और कुकी समुदायों के संपर्क में है तथा मणिपुर में शांति बहाली के लिए बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है. मालूम हो कि मणिपुर में करीब तीन महीने से जारी जातीय हिंसा के कारण अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है.