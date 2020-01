नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सीबीआई से अपने पूर्व निदेशक राकेश अस्थाना से जुड़े रिश्वत के कथित मामले की जांच पूरी करने में नाकाम रहने पर 10 फरवरी को जांच एजेंसी के निदेशक को अदालत में उपस्थित होने को कहा. जस्टिस विभु बाखरू ने मामले में अपनी छानबीन पूरी करने के लिए लगातार समय बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगायी.

अदालत ने सीबीआई की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया. इस याचिका में जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी.

CBI vs CBI: Delhi High Court asks CBI director to appear before it if the CBI does not conclude its probe by Feb10, the next date of hearing. Court grants 4 weeks more time to CBI to conclude its probe in corruption case against Rakesh Asthana and others.

— ANI (@ANI) January 8, 2020