CBSE 12th Result 2021 Declared: CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी ने आज शुक्रवार दोपहर 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया. इसमें 12वीं के कुल 99.37 फीसदी छात्र पास हुए हैं. पास होने वाले छात्रों में 99.13 फीसदी लड़के और 99.67 प्रतिशत लड़कियां हैं. सीबीएसई ने परीक्षा परिणाम की आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि बारहवीं बोर्ड रिजल्ट में लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों की तुलना में 0.54 फीसदी अधिक रहा है.

हालांकि परीक्षा परिणाम के बीच सीबीएसई का एक ट्वीट आकर्षण का केंद्र बन गया है. ट्वीट रिजल्ट घोषित करने से करीब तीन घंटे पहले किया गया, जिसे हजारों लोग लाइक कर चुके हैं. ट्वीट में लिखा गया कि आज दोपहर दो बजे 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा. इसके साथ ही बॉलीवुड के दिवंगत कलाकार अमरीश पुरी और फरीदा जलाल की तस्वीर को शेयर किया गया. तस्वीर का कैप्शन बड़ा मजेदार है. इसमें लिखा है- 'आखिर वो दिन ही आ ही गया' आपको बता दें कि तस्वीर फिल्मदिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की है.

CBSE Class XII Result to be announced today at 2 P.M. #ExcitementLevel 💯% #CBSEResults #CBSE pic.twitter.com/eWf3TUGoMH

करीब एक घंटे बाद एक और ट्वीट किया गया. इसमें फिल्म फिर हेरा फेरी के कलाकार परेश रावल की तस्वीर शेयर की गई. साथ ही लिखा गया, ‘बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का.’ दरअसल ट्वीट छात्रों में रिजल्ट देखने के प्रति उत्सुकता पैदा करने के लिए किया गया. सोशल मीडिया यूजर्स भी ट्वीट पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Students, keep your Roll Number handy for quick reference.

Use the Roll Number Finder facility onhttps://t.co/PFYbc0MEiK

Results can also be downloaded from DigiLocker#ExcitementLevel💯#CBSEResults #CBSE pic.twitter.com/soXay0aijK

— CBSE HQ (@cbseindia29) July 30, 2021