CBSE 12th Result Declared: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शुक्रवार को देशभर के 13,04,561 छात्रों का 12वीं बोर्ड रिजल्ट (CBSE Result Update 2021) घोषित कर दिया. कुल 13,04,561 छात्रों में से 12,96,318 छात्र 12वीं बोर्ड में उत्तीर्ण हुए हैं. इनमें 70,004 छात्र ऐसे हैं, जिन्होंने 12वीं में 95 फीसदी से अधिक अंक हासिल किए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'मेरे उन युवा मित्रों को बधाई, जिन्होंने अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है. उज्‍जवल, सुखी और स्वस्थ भविष्य के लिए शुभकामनाएं.

CBSE द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए 12वीं बोर्ड के रिजल्ट में 1,50,152 छात्रों ने 90 से 95 फीसदी अंक हासिल किए हैं. वहीं 70,004 छात्र ऐसे हैं, जिन्होंने 95 फीसदी से अधिक अंक हासिल किए हैं. गौरतलब है कि 95 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या इस वर्ष लगभग दोगुनी हो गई है. वहीं CBSE 12वीं बोर्ड के रिजल्ट (Result 2021) में 90 से 95 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की तादाद लगभग पिछले वर्ष के बराबर ही है.

Congratulations to my young friends who have successfully passed their Class XII CBSE examinations. Best wishes for a bright, happy and healthy future.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2021