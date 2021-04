CBSE Board Exam 2021: देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू हो चुकी रफ्तार के बीच बोर्ड की परीक्षा देनेवाले छात्रों में परीक्षा को लिए चिंता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने इसे लेकर चिंता बढ़ा दी है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.84 लाख नए मामले सामने आए हैं. इस बीच देश में 4 मई से आयोजित होने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द, स्थगित या ऑनलाइन आयोजित करने की मांग बढ़ती जा रही है. इस मुद्दे पर पीएम मोदी आज केंद्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ आपात बैठक कर रहे हैं. बैठक शुरू हो गई है…. Also Read - CBSE Board 10th, 12th Exam 2021: CBSE बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षा आयोजित होगी या नहीं! आज हो सकता है फैसला, जानें डिटेल

Students of Class 10 to be promoted on basis of internal assessment. If a student is not satisfied with the assessment then he/she can appear for the examination once the situation (#COVID19) is normal: Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank to ANI pic.twitter.com/B8okmzZowe

— ANI (@ANI) April 14, 2021