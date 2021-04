CBSE Board Exam 2021: देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू हो चुकी रफ्तार के बीच बोर्ड की परीक्षा देनेवाले छात्रों में परीक्षा को लिए चिंता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने इसे लेकर चिंता बढ़ा दी है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.84 लाख नए मामले सामने आए हैं. इस बीच देश में 4 मई से आयोजित होने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द, स्थगित या ऑनलाइन आयोजित करने की मांग बढ़ती जा रही है. Also Read - CBSE Board 10th, 12th Exam 2021: CBSE बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षा आयोजित होगी या नहीं! आज हो सकता है फैसला, जानें डिटेल

CBSE परीक्षाएं टलेंगी या नहीं? थोड़ी ही देर में बताएंगे PM Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2021 को दोपहर 12 बजे शिक्षा मंत्री, सचिव और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं. भारत सरकार के स्रोत से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों की इस चिंता और परीक्षा को लेकर चल रही ऊहापोह के बीच इसपर चर्चा के लिए थोड़ी ही देर में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ और मंत्रालय के बड़े अफसरों के साथ मीटिंग करने वाले हैं.

पंजाब के सीएम ने भी की मांग

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh (in file pic) writes to Centre seeking postponement of board exams for Classes 10 and 12, in the wake of rising #COVID19 cases pic.twitter.com/I3BJJVE22j

— ANI (@ANI) April 14, 2021