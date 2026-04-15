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CBSE Class 10 Result 2026: CBSE कक्षा 10वीं के रिजल्ट जारी, डिजिलॉकर और उमंग ऐप में ऐसे देखें

CBSE Class 10 Result 2026: CBSE कक्षा 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं.

Published date india.com Updated: April 15, 2026 4:21 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
CBSE Class 10 Result 2026: CBSE कक्षा 10वीं के रिजल्ट जारी, डिजिलॉकर और उमंग ऐप में ऐसे देखें

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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