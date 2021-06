CBSE, CISCE Cancels Class 12th board Exams: कोरोना संक्रमण से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण इस वर्ष बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई हैं. आज मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi CBSE Exam) की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में निर्णय लिया गया कि बारहवीं कक्षा के छात्रों का परिणाम बेहतर मानदंड के अनुसार समयबद्ध तरीके से घोषित किया जाएगा. Also Read - CBSE 12th Exam Cancelled: 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर बोले PM-'छात्रों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता'

12वीं की परीक्षा रद्द होने के निर्णय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने प्रसन्नता व्यक्ति की. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे खुशी है कि 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है. हम सभी अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थे. ये एक बड़ी राहत है. Also Read - CBSE 12th Board Exam Cancelled: सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा भी रद्द, PM मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला

केंद्र की बैठक से पहले सीएम केजरीवाल ने 12वीं की परीक्षा पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि 12वीं की परीक्षा को लेकर बच्चे और पेरंट्स काफी चिंतित हैं. वे चाहते हैं कि बिना वैक्सिनेशन, 12वी की परीक्षा नहीं होनी चाहिए. मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए. पिछले Performance के आधार पर आंकलन किया जाए. Also Read - CBSE 12th Exam Live Update: CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर क्या आज हो जाएगा फैसला? PM मोदी की अहम बैठक जारी

मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को सीबीएसई की बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. अधिकारियों ने उन्हें अब तक हुए व्यापक परामर्श और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से प्राप्त विचारों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी.

I am glad 12th exams have been cancelled. All of us were very worried abt the health of our children. A big relief

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 1, 2021