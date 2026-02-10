  • Hindi
CBSE Exam Day Policy: एग्जाम वाले दिन बीमार पड़े तो क्या होगा? जानिए बोर्ड के सख्त नियम

CBSE बोर्ड में बीमारी या किसी इमरजेंसी की वजह से एग्जाम न देने पर क्या होता है. क्या बाद में आप एग्जाम दे सकते हैं. चलिए जानते हैं क्या हैं बोर्ड के नियम?

CBSE Exam Day Policy: जैसे-जैसे CBSE बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं वैसे-वैसे छात्रों के मन में आने वाले सवाल बढ़ गए हैं. छात्र सिलेबस, सैंपल पेपर और रिवीजन टाइमटेबल में पूरी तरह डूब जाते हैं. लेकिन एक बेहद जरूरी सवाल, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, वह ये है कि अगर परीक्षा वाले दिन छात्र बीमार पड़ जाए या किसी वजह से एग्जाम मिस हो जाए तो क्या होता है? CBSE की एग्जाम-डे पॉलिसी इस मामले में काफी सख्त और स्पष्ट है.

सबसे पहले कड़वी सच्चाई जानना जरूरी है. CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने या किसी व्यक्तिगत आपात स्थिति के कारण भी री-एग्जाम आयोजित नहीं करता. यहां तक कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी री-एग्जाम का आधार नहीं बनता. इसी गलतफहमी में कई छात्र और अभिभावक बाद में परेशान होते हैं.

क्या कहता है नियम?

अगर कोई छात्र बीमार होने के बावजूद परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाता है, तो उसे परीक्षा देने की अनुमति होती है. परीक्षा केंद्र पर निगरानीकर्ता (Invigilators) छात्र को सामान्य सहायता जैसे पानी या बैठने में सुविधा दे सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता. एक बार छात्र परीक्षा में बैठ गया, तो वह पेपर ‘अटेम्प्टेड’ माना जाता है और बाद में बीमारी के आधार पर किसी विशेष रियायत की मांग नहीं की जा सकती.

अगर छात्र गंभीर रूप से बीमार हो और अस्पताल में भर्ती होने के कारण परीक्षा में शामिल न हो पाए, तो उसे अनुपस्थित (Absent) घोषित कर दिया जाता है. ऐसी स्थिति में भी मेडिकल सर्टिफिकेट री-एग्जाम का हक नहीं देता. छात्र को या तो कंपार्टमेंट एग्जाम देना होता है या बाद में CBSE के नियमों के अनुसार इम्प्रूवमेंट एग्जान का ऑप्शन मिलता है.

केवल एक विषय की परीक्षा छूटने पर भी छात्र को मुख्य परिणाम में पास घोषित नहीं किया जाता. रिजल्ट में ‘कंपार्टमेंट’ या ‘एसेंशियल रिपीट’ जैसी स्थिति दिखाई जा सकती है. भले ही बाकी सभी विषयों में अच्छे अंक आए हों या बीमारी का पुख्ता प्रमाण हो, अंतिम पास सर्टिफिकेट उसी विषय को पास करने के बाद ही मिलता है.

कई अभिभावक ये भी पूछते हैं कि क्या पारिवारिक आपात स्थिति या शोक (bereavement) में कोई छूट मिलती है. CBSE की नीति के अनुसार, ऐसे मामलों में भी कोई विशेष परीक्षा आयोजित नहीं की जाती. स्कूल केवल दस्तावेजी सहायता और मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन बोर्ड का नियम सभी के लिए समान रहता है.

