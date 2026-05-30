CBSE के OSM टेंडर में हुआ बड़ा खेल! 12वीं के छात्र ने खोली सिस्टम की पोल

CBSE के OSM सिस्टम को लेकर नया विवाद सामने आया है. 12वीं के एक छात्र ने टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं. जानिए इस पर CBSE ने क्या कहा?

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सार्थक ने अपने ब्लॉग में Coempt Eduteck के पुराने रिकॉर्ड का भी जिक्र किया. (Photo from ANI Video)

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के नए On-Screen Marking (OSM) सिस्टम को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है. इस बीच, झारखंड के 17 साल के सार्थक सिद्धांत ने ऐसा दावा किया है, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है. सार्थक का आरोप है कि सीबीएसई के टेंडर प्रोसेस में एक कंपनी को बहुत फायदा हुआ है. उन्होंने अपने ब्लॉग में कई टेंडर डॉक्यूमेंट्स की तुलना करते हुए दावा किया कि हैदराबाद की Coempt Eduteck Pvt Ltd को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए. सार्थक खुद उन लाखों छात्रों में शामिल हैं, जिन्होंने इस साल OSM सिस्टम के तहत बोर्ड परीक्षा दी थी.

सार्थक ने कैसे शुरू की जांच?

सार्थक ने आगे बताया कि रिजल्ट आने के बाद, उन्हें अपनी कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर शक हुआ. इसके बाद उन्होंने सीबीएसई के टेंडर डॉक्यूमेंट्स खंगालने शुरू किए. कई दिनों तक अलग-अलग दस्तावेजों की तुलना करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट ब्लॉग पर शेयर की. छात्र का दावा है कि फरवरी 2025 में जारी पहले टेंडर में TCS और Coempt Eduteck दोनों ने आवेदन किया था. लेकिन बाद में वह टेंडर सार्वजनिक रिकॉर्ड से हटा दिया गया. इसके बाद नए टेंडर में कई नियम बदले गए. सार्थक का आरोप है कि ब्लैकलिस्टिंग, खराब प्रदर्शन और टर्नओवर जैसे नियमों को इस तरह बदला गया कि Coempt Eduteck आसानी से क्वालिफाई कर सके.

2019 तेलंगाना विवाद का भी जिक्र

सार्थक ने अपने ब्लॉग में Coempt Eduteck के पुराने रिकॉर्ड का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि कंपनी पहले Globarena Technologies के नाम से जानी जाती थी और 2019 के तेलंगाना इंटरमीडिएट परीक्षा विवाद में भी उसका नाम सामने आया था. उस समय लाखों छात्रों के मार्क्स और रिजल्ट को लेकर भारी विवाद हुआ था. छात्र का कहना है कि इतनी बड़ी विवादित पृष्ठभूमि के बावजूद कंपनी को CBSE के OSM सिस्टम का काम मिलना कई सवाल खड़े करता है. उन्होंने यह भी दावा किया कि भ्रष्टाचार की समय सीमा यानी corrupt practices का टाइम फ्रेम आधा कर दिया गया था, जिससे नियम और कमजोर हो गए.

#WATCH | Ranchi, Jharkhand | A class 12th student, Sarthak Sidhant, says, “…I have written a blog that compares the tender documents of CBSE. I have uploaded and published it… There were at least 15 discrepancies, as per my blog. I would like to highlight three or four of them.… pic.twitter.com/TtL7DgOe9M — ANI (@ANI) May 30, 2026

राहुल गांधी और केजरीवाल ने भी उठाए सवाल

सार्थक की यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे शेयर करते हुए कहा कि एक 17 साल के छात्र ने CBSE के दस्तावेजों के जरिए बड़े सवाल खड़े किए हैं और मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से ब्लॉग पढ़ने की अपील की. विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर छात्रों के भविष्य से जुड़े सिस्टम में गड़बड़ी हुई है, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

CBSE और कंपनी ने आरोपों को बताया गलत

हालांकि, CBSE ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. बोर्ड का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह तय नियमों के अनुसार हुई और Coempt Eduteck सबसे कम बोली लगाने वाली योग्य कंपनी थी. सीबीएसई के मुताबिक, टेंडर में किए गए बदलाव सिर्फ तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए थे, किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं. वहीं कंपनी के CEO ने भी कहा कि 2019 तेलंगाना विवाद में बाद की कानूनी प्रक्रिया में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है.