चौराहों पर लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुए ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को आज से मिलेंगे ई-चालान

5 या अधिक चालान एक साल में होने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या कैंसल भी हो सकता है. इससे पहले कई शहरों जैसे दिल्ली, हैदराबाद और केरल में AI-आधारित कैमरे सफलतापूर्वक चल रहे हैं.

देशभर में ट्रैफिक नियमों के पालन को और सख्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. कई शहरों में चौराहों पर लगे CCTV कैमरों से ट्रैफिक रूल तोड़ते पकड़े गए वाहन चालकों को आज से ई-चालान मिलना शुरू हो गया है. नासिक शहर में यह व्यवस्था आज यानी 20 फरवरी से पूरी तरह लागू हो गई है, जहां सिग्नल जंक्शनों पर लगे CCTV से उल्लंघन की निगरानी हो रही है और स्वचालित ई-चालान जारी किए जा रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 40 से अधिक सिग्नल पॉइंट्स पर ये कैमरे एकीकृत हैं. उल्लंघन जैसे रेड लाइट जंपिंग, ओवरस्पीडिंग, लेन बदलना, गलत साइड ड्राइविंग या हेलमेट/सीट बेल्ट न लगाना आदि पर कैमरे तुरंत रिकॉर्ड करते हैं.

डेटा पुलिस कंट्रोल रूम में

डेटा पुलिस कंट्रोल रूम में जाता है, जहां प्रशिक्षित कर्मचारी वेरिफाई कर ई-चालान जनरेट करते हैं, जो वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS या Parivahan पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है.

यह कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने और मैनुअल चालानी से भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 136A के तहत इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग को वैध मान्यता दी गई है. ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) तकनीक से नंबर प्लेट पढ़कर चालान सीधे VAHAN डेटाबेस से जुड़ जाता है.नासिक पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों ने हाल ही में ट्रेनिंग सेशन आयोजित कर इस सिस्टम को लाइव किया.

शहर में 13 वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं, जो नियमों की जानकारी देते हैं. इसी तरह हैदराबाद, बिहार के कई जिलों और अन्य शहरों में AI-आधारित कैमरे पहले से सक्रिय हैं, जहां सेकंडों में चालान मोबाइल पर पहुंच जाता है.ट्रैफिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यवस्था दुर्घटनाओं में कमी लाएगी, क्योंकि ड्राइवर अब कैमरों से बचने के लिए नियमों का पालन करेंगे.

फेक ई-चालान स्कैम से सावधान

फेक ई-चालान स्कैम से सावधान रहें केवल ऑफिशियल Parivahan.gov.in या mParivahan ऐप से चेक करें.चालान पेमेंट UPI, नेट बैंकिंग या पोर्टल से ऑनलाइन किया जा सकता है. यदि कोई विवाद हो तो 45 दिनों के अंदर अपील का प्रावधान है, अन्यथा सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो सड़कों को सुरक्षित बनाने में मदद करेगा.

नासिक में 15 फरवरी को स्मार्ट सिटी अधिकारियों ने 15 ट्रैफिक कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी थी, ताकि वे CCTV फुटेज से उल्लंघन वेरिफाई कर तुरंत ई-चालान जारी कर सकें. यह सिस्टम फेज में लागू हो रहा है, जिससे शुरुआत में 40 प्रमुख सिग्नल जंक्शनों पर फोकस है.

