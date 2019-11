नई दिल्‍ली: पिछले हफ्ते तीस हजारी कोर्ट में दिल्‍ली पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच झड़प हुई थी. इसका एक वीडियो सामने

आया है. सीसीटीवी के वीडियो फुटेज में सामने आया है कि वकीलों का एक झुंड महिला डीसीपी पर टूट पड़ा और उनकी सर्विस रिवॉल्‍वर भी छीन ली. पीड़ित पुलिस अफसर पहचान डीसीपी नॉर्थ मोनिका भारद्वाज के तौर पर हुई है.

राष्‍ट्रीय महिला आयोग की अध्‍यक्ष ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि उन्‍होंने स्‍वत: संज्ञान लिया है इस बारे में बार काउंसिल और दिल्‍ली पुलिस कमिश्‍नर को लिखेंगी. वहीं, हाईकोर्ट के निर्देश पर दिल्‍ली पुलिस में तैनात दो आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है.

वीडियो फुटेट में कुछ पुलिसकर्मी महिला डीसीपी को वकीलों से बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं. डीसीपी ने घटना के दौरान अपने साथ

हुई मारपीट के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि इस दौरान उनकी 9 एमएम की रिवॉल्‍वर भी छीन ली गई.

राष्‍ट्रीय महिला आयोग की अध्‍यक्ष रेखा शर्मा ने तीस हजारी कोर्ट परिसर में डीसीपी मोनिका भारद्वाज और उनके साथ पुलिसकर्मियों से मारपीट और पीछा किए जाने वाली घटना के सीसीटीवी फुटेज के वीडियो पर कहा है कि मैं इसकी निंदा करती हूं और इस पर स्‍वत: संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल और दिल्‍ली पुलिस को लिखूंगी.

