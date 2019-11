इम्फाल: मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मंगलवार को एक शक्तिशाली IED विस्फोट में पांच पुलिसकर्मियों सहित कम से कम छह लोग घायल हो गए. विस्फोट सुबह 9.30 बजे थांगल बाजार में हुआ. एएनआई ने ट्विटर पर इस धमाके का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे यह धमाका हुआ. जिस समय यह धमाका हुआ, वहां काफी लोग मौजूद थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर सभी लोग जा रहे थे वहां कुछ बच्चे भी स्कूल को जा रहे थे, बाजार होने के कारण वहां पुलिस बल तैनात थी. जैसे ही यह धमाका हुआ बाजार में अफरातफरी मच गई. और पुलिसबल के कुछ जवानों भी इसमें घायल हुए।

