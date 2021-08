CCTV Footage of ruckus by Opposition MPs in Parliament on 11th August: संसंसद में कल बुधवार को विपक्षी सांसदों के मार्शलों के बीच हुई धक्‍कामुक्‍की और मारपीट का सीसीटीवी फुटेट आज गुरुवार को सामने सामने आया है. बता दें कि कल विपक्षी दलों के नेताओं ने सदन में विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद कुछ महिला सुरक्षाकर्मियों पर विपक्ष की महिला सदस्यों के साथ धक्कामुक्की करने और उनको अपमानित करने का आरोप लगाया था. संसद के सदन में जो कुछ हुआ, वह वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके फुटेज का वीडियो आज गुरुवार को सामने आया है. वहीं, केंद्र सरकार के मंत्री ने अनुराग ठाकुर ने कहा है, विपक्ष घड़ियाली आंसू बहाने की बजाय देश से माफी मांगे. वहीं, बीजेपी प्रवक्‍ता संबित पात्र ने कहा- संसद के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लॉबी में कांच का गेट तोड़ दिया गया, जिससे एक सुरक्षाकर्मी भी हताहत हुई है. वो भी अस्पताल में है.Also Read - Delhi: विपक्ष ने न‍िकाला मार्च, क‍िया प्रदर्शन, BJP ने कहा- राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो दिखाया, उससे लोकतंत्र शर्मसार

केंद्रीय मंत्री ठाकुर बोले- घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय देश से माफी मांगे विपक्ष

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ”लोग संसद में अपने मुद्दों को उठाए जाने का इंतजार करते हैं. जबकि अराजकता विपक्ष का एजेंडा रहा. उन्हें लोगों, करदाताओं के पैसे की परवाह नहीं थी. जो हुआ वह निंदनीय था. घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय देश से माफी मांगे.

People wait for their issues to be raised in Parliament. Whereas anarchy remained the Opposition’s agenda. They didn’t care about people, taxpayers’ money. What happened was condemnable. Instead of shedding crocodile tears, they must apologise to nation: Union Min Anurag Thakur pic.twitter.com/XC8tVAsFky

