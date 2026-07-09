बार-बार मदद मांगती रही 9 साल की अमायरा, सामने आया क्लासरूम में मौत से पहले का CCTV फुटेज, खुल गई स्कूल की पोल

जयपुर के एक प्राइवेट स्कूल की 10 साल की छात्रा के आखिरी घंटों का CCTV फुटेज सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. वीडियो में बच्ची कई बार असहज दिखती है, लेकिन समय पर मदद न मिलने को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 9, 2026, 8:43 PM IST
बार-बार मदद मांगती रही 9 साल की अमायरा, सामने आया क्लासरूम में मौत से पहले का CCTV फुटेज, खुल गई स्कूल की पोल
बच्ची के परिवार ने स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ केस दर्ज कराया है. (ANI)
  • 1 नवंबर 2025 का है ये मामला
  • 9 साल की बच्ची बुलिंग का थी शिकार
  • स्कूल के चौथी मंजिल से दे दी थी जान
  • पुलिस फाइल कर चुकी है एक चार्जशीट

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक साल पहले हुए अमायरा स्कूल डेथ केस में बड़ा अपडेट आया है. नवंबर 2025 में नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान गंवाने वाली 9 साल की छात्रा अमायरा के पेरेंट्स ने सोशल मीडिया पर क्लासरूम का CCTV फुटेज शेयर किया है. अमायरा के परिवार का दावा है कि इस वीडियो से पता चलता है कि उनकी बच्ची के साथ मौत से पहले क्या-क्या हुआ था.इस वीडियो ने स्कूल मैनेजमेंट के उन दावों की भी पोल खोल दी है, जिसमें कहा गया था कि अमायरा क्लाम में बिल्कुल नॉर्मल थी.

मामला 1 नवंबर 2025 का है. उस दिन जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी. वह करीब 48 फीट नीचे गिरी थी. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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माता-पिता का आरोप- क्लास में बुलिंग का शिकार थी बच्ची

अमायरा के माता-पिता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बच्ची का वीडियो शेयर किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी लंबे समय से स्कूल में बुलिंग का शिकार हो रही थी. अमायरा के माता-पिता का कहना है कि बेटी ने कई बार मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात को अनसुना किया गया. उसे लगातार इग्नोर किया जा रहा था. परिवार का दावा है कि ये वीडियो बच्ची के मेंटल प्रेशर का सबूत भी है.

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CCTV फुटेज में क्या है?

CCTV वीडियो में क्लासरूम की एक्टिविटी दिख रही है. वीडियो में परिवार ने घटना को समझाने के लिए वॉयसओवर भी एड किया है. CCTV फुटेज में अमायरा सामान्य तरीके से क्लास में एंट्री करती है. वह अपनी एक दोस्त को हैलो भी करती है. फिर सारे बच्चे डांस करते हैं. अमायरा भी इसमें शामिल होती है. इसके बाद वह थोड़ी पैनिक होने लगती है. उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं.

मदद मांगती रही अमायरा, सबने किया इग्नोर

परिवार का आरोप है कि अमायरा कई बार टीचर के पास जाकर अपनी बात समझाने की कोशिश करती है. वो वीडियो में हाथ जोड़ते हुए मदद भी मांगती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता. कुछ देर बाद वह अपना मुंह और सिर पकड़ती हुई नजर आती है. परिवार का आरोप है कि क्लास टीचर का रवैया सख्त और डराने वाला था. वीडियो में कुछ देर बाद अमायरा अकेले क्लासरूम से बाहर भागती हुई दिखाई देती है. परिवार का आरोप है कि उसके पीछे न तो कोई टीचर गया और न ही किसी ने उसे रोकने की कोशिश की.

स्कूल मैनेजमेट पर लगाए लापरवाही के आरोप

अमायरा के माता-पिता ने स्कूल मैनेजमेंट पर कथित लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची लगातार बुलिंग का शिकार हो रही थी, लेकिन किसी ने इसपर ध्यान नहीं दिया. वहीं, अमायरा की मां शिवानी ने कहा कि उन्होंने कई बार पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

स्कूल के मालिक और प्रिसिंपल पर केस

इस मामले में अमायरा के परिवार ने स्कूल के मालिक सौरभ मोदी, प्रिंसिपल इंदु दुबे और क्लास टीचर पूनिता शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कथित आपराधिक लापरवाही से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. जांच जारी है.अमायरा का परिवार मांग कर रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की कड़ी धाराएं भी लगाई जाएं.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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