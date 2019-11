श्रीनगर: कश्मीर घाटी में शहर के बीचोबीच लाल चौक के पास व्यस्त अमीरा कदल इलाके में आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड फेंके जाने से सोमवार को एक नागरिक की मौत हो गई और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए. पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी. अब इस घटना का वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग बाजार में खड़े हैं और तभी अचानक आतंकी ग्रेनेड फेक देते हैं. ग्रेनेड फटते ही पूरे बाजार में अफरा तफरी मच जाती है और लोग सुरक्षित जगहों पर भागने लगते हैं.

बता दें कि यह हमला उत्तर कश्मीर के सोपोर कस्बे में किए गए आतंकवादी हमले के एक हफ्ते बाद हुआ है, जिसमें 15 नागरिक घायल हुए थे. यह हमला अनुच्छेद 370 के रद्द होने के करीब तीन महीने के अंतराल के बाद सामान्य जनजीवन के पटरी पर लौटने के दौरान हुआ है. पुलिस ने कहा, “घायलों में ज्यादातर आम नागरिक हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इलाके को तलाशी के लिए घेर लिया गया है.”

टेलीविजन पर दिख रहे फुटेज में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी दिख रही है. सोमवार को हुए आतंकवादी हमले के दौरान बाजार खुले थे और श्रीनगर शहर के सिविल लाइंस इलाके में यातायात सामान्य रूप से चल रहा था. करीब तीन महीने के बाद श्रीनगर के बाहरी इलाके व सिविल लाइंस इलाके में सार्वजनिक परिवहन सामान्य था. इन इलाकों में सार्वजनिक परिवहन करीब 90 दिनों तक निलंबित था.

देखें वीडियो-

#CCTV The moment when terrorists threw a grenade in a market on Maulana Azad road in Srinagar earlier today. 15 people were injured in the attack. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/V0Hy0OTICi

— ANI (@ANI) November 4, 2019