Jammu kashmir News: CDS अनिल चौहान ने जम्मू कश्मीर में की उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक

Jammu kashmir News: दो दिवसीय दौरे पर जम्मू-कश्मीर पहुंचे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान (Anil Chauhan) ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की. अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बैठक में उधमपुर स्थित उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह सहित अन्य ने भाग लिया. उन्होंने कहा कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जम्मू क्षेत्र, मुकेश सिंह और जम्मू स्थित 16वीं कोर (व्हाइट नाइट कोर) के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और 26 इन्फैंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल गौरव गौतम ने भी बैठक में भाग लिया.

सीडीएस ने अपनी यात्रा के पहले दिन कश्मीर में अग्रिम क्षेत्रों और भीतरी इलाकों का दौरा किया और उन्हें फील्ड अधिकारियों द्वारा सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई. अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह जम्मू पहुंचने पर जनरल चौहान का वायु सेना स्टेशन जम्मू के एयर ऑफिसर कमांडिंग, एयर कमोडोर जी.एस. भुल्लर ने स्वागत किया.