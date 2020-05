नई दिल्ली: पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है. देश की इस लड़ाई में हर कोई मदद के लिए आगे आ रहा है. अब कोविड-19 के खिलाफ जंग में मदद के लिए सीडिएस बिपिन रावत आगे आए हैं. बिपिन रावत ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल दौर वे देश की मदद करना चाहते हैं और इसके लिए वे अपनी सैलरी से 50 हजार रुपए हर महीनें पीएम केयर्स फंड में देंगे. बिपिन रावत एक साल तक यह दान देते रहेंगे. Also Read - दिल्‍ली में क्रिकेट फिर शुरू, सिक्‍का भी हुआ सैनेटाइज, दोनों छोर पर अलग गेंद का इस्‍तेमाल !

सेना के सूत्रों के अनुसार सीडिएस जनरल बिपिन रावत में मार्च में अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा था कि अगले एक साल तक पीएम केयर्स में उनकी सैलरी से 50 हजार की कटौती कर दान करने को कहा था. Also Read - ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो रहे सावधान, राजधानी एक्सप्रेस से गोवा पहुंचने वाले 11 यात्री कोरोना पॉजिटिव

Chief of Defence Staff Gen Bipin Rawat has started donating Rs 50,000 from his salary to be deducted every month for the next one year to the PM CARES fund created to battle the COVID-19 pandemic Also Read - इंदौर में कोरोनावायरस : रेड जोन इंदौर में संक्रमितों की संख्या 3,000 के पार, अब तक 114 मरीजों की मौत

Read @ANI Story | https://t.co/2eSsEdANC2 pic.twitter.com/eMGWzNGVvn

— ANI Digital (@ani_digital) May 24, 2020