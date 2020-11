Indo-china border Tension: भारत के ‘चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ’ जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को दावा किया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और चीन के साथ युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. रावत ने कहा, “कुल मिलाकर सुरक्षा के लिहाज से सीमा पर टकराव, उल्लंघन, अकारण सामरिक सैन्य कार्रवाई–बड़े संघर्ष का संकेत है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता.” Also Read - India-China Commander level Talks Today: वार्ता आज, लेकिन रक्षा मंत्री पहले ही जता चुके हैं भारत के इरादे

शुक्रवार को चुशूल में भारत और चीन के बीच चल रही सैन्य वार्ता के बीच उनका यह बयान आया है. वह दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा आयोजित डायमंड जुबली वेबिनार, 2020 में बोल रहे थे. हालांकि, रावत ने यह भी कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है और वह “वास्तविक नियंत्रण रेखा में किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा.” Also Read - रक्षा मंत्री का चीन को सीधा संदेश, सीमा पर चुनौतियों के बीच भारत अपनी संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करेगा

उन्होंने यह भी कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) को लद्दाख में अपने दुस्साहस के लिए अनिश्चित परिणाम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय बलों ने उनके हर कदम का करारा जवाब दिया है. Also Read - LAC पर स्थिति कंट्रोल में, भारतीय क्षेत्र में नहीं घुसी चीनी सेना: राजनाथ सिंह

As India grows in stature, security challenges will rise proportionately. We must move out of the constant threat of sanctions or dependency on individual nations for our military requirements…: Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat. (1/2) pic.twitter.com/DdFYeGl7wp

— ANI (@ANI) November 6, 2020