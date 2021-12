नई दिल्ली: हेलीकॉप्‍टर क्रैश में मृत देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat), उनकी पत्नी मधुलिका रावत (Madhulika Rawat) का अंतिम संस्‍कार आज शुक्रवार को शाम 4:00 बजे किया जाएगा. जनरल रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीरों को शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आम जनता के अंतिम दर्शन के लिए उनके 3 कामराज मार्ग स्थित आवास पर रखा जाएगा. दोपहर 12:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे के बीच का समय सैन्य कर्मियों के लिए बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए होगा.Also Read - UGC New Guidelines for Teachers: शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति के लिए यूजीसी ने जारी की नई गाइडलाइंस, यहां देखें

जनरल रावत की अंतिम यात्रा उनके आवास से बरार स्क्वायर श्मशान घाट तक अपराह्न करीब 2 बजे शुरू होगी. अंतिम संस्कार शाम 4 बजे निर्धारित है. वहीं, ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर एल एस लिद्दर का अंतिम संस्कार शुक्रवार को ही सुबह 9 बजे किया जाएगा.

गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी और देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एल एस लिद्दर और 10 अन्य रक्षा कर्मियों के पार्थिव शरीर पर पालम एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि अर्पित की. इनके पार्थिव शरीर एक सैन्य विमान से दिल्ली लाए गए. पार्थिव शरीरों को भारतीय वायुसेना के सी-130 जे विमान से दिल्ली लाया गया, जो शाम करीब 7:35 बजे पालम तकनीकी हवाई अड्डे पर उतरा.

Prime Minister Narendra Modi pays last respects to CDS General Bipin Rawat, his wife Madhulika Rawat and other 11 Armed Forces personnel who lost their lives in the #TamilNaduChopperCrash yesterday. pic.twitter.com/QT3JHKTedq

