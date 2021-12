CDS General Bipin Rawats last rites: देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) और उनकी पत्नी मधुलिका रावत (Madhulika Rawat) का आज शुक्रवार को दिल्ली छावनी में बरार स्क्वेयर अंत्येष्टि स्थल में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया. उन्‍हें 17 तोपों की सलामी दी गई. जनरल बिपिन रावत की बेटियों कृतिका (Kritika) और तारिणी (Tarini) ने उनका अंतिम संस्कार ( CDS General Bipin Rawat`s last rites) किया . लोगों का हुजूम उनकी अंतिम यात्रा और अंतिम संस्‍कार के दौरान उमड़ पड़ा.Also Read - Brigadier LS Lidder का अंतिम संस्‍कार बेटी ने किया, पत्‍नी ने कहा, हमें उन्हें हंसते हुए एक अच्छी विदाई देनी चाहिए

लगभग 800 सैन्यकर्मियों के साथ, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री किरेन रिजिजू, भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस भी भारत के पहले सीडीएस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंत्येष्टि स्थल पर मौजूद रहे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अंत्येष्टि स्थल पहुंचकर जनरल रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी.

#WATCH | Delhi: #CDSGeneralBipinRawat laid to final rest with full military honours, 17-gun salute. His last rites were performed along with his wife Madhulika Rawat, who too lost her life in #TamilNaduChopperCrash.

Their daughters Kritika and Tarini performed their last rites. pic.twitter.com/uTECZlIhI0

