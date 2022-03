उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर सहित कुल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव (assembly elections 2022) में पड़े मतों की गिनती जारी है. आज 10 मार्च को तय हो जाएगा कि इन राज्यों में किस पार्टी की जीत हो रही है और किसका हार से सामना होगा. इस बीच मतगणना से पहले 9 मार्च को उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मामला सामने आया. इस मामले में चुनाव आयोग ने IAS-IPS लेवल के कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया. आज जब मतगणना हो रही है उस बीच ईवीएम से छेड़छाड़ और धांधली के आरोपों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा (CEC Sushil Chandra) ने वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) का मुद्दा छेड़ दिया. इससे पहले पीएम मोदी भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते रहे हैं. सुशील चंद्रा ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक अच्छा सुझाव है लेकिन इसके लिए संविधान में बदलाव की जरूरत है. चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है और एक साथ सभी चुनाव कराने में सक्षम है. सीईसी सुशील चंद्रा ने कहा कि 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव कराने को तैयार हैं.Also Read - UP रिजल्ट से ठीक पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला- वाराणसी और मेरठ में नियुक्त किए गए विशेष अधिकारी

सीईसी सुशील चंद्रा ने कहा, विधानसभा चुनाव के लिए 31 हजार नए पोलिंग बूथ बनाए गए. उन्होंने कहा कि 1,900 मतदान केंद्र बनाए गए जो महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे थे और इसके कारण बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखी गई. 5 में से 4 राज्यों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं का प्रतिशत अधिक था. Also Read - Punjab Result 2022: पंजाब में धारा 144 लागू, मतगणना केंद्रों पर लोगों के जमा होने पर पाबंदी, विजय जुलूस पर रोक

One Nation One Election is a good suggestion but this needs a change in the Constitution. The Election Commission is fully geared up and is capable of holding all the elections simultaneously. We are ready to hold elections only once in 5 years: CEC Sushil Chandra pic.twitter.com/reixPOoqIl

— ANI (@ANI) March 10, 2022