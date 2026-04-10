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जनगणना 2027 की शुरुआत! उत्तरकाशी में अफसरों ने खुद भरा फॉर्म, दिया बड़ा मैसेज

Census 2027: जनगणना 2027 की प्रक्रिया उत्तरकाशी से शुरू हो गई है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा और कब तक भरना होगा.

Published date india.com Published: April 10, 2026 11:54 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
जनगणना 2027 की शुरुआत! उत्तरकाशी में अफसरों ने खुद भरा फॉर्म, दिया बड़ा मैसेज

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जनगणना एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अभियान है, जिसका उद्देश्य देश की आबादी, घरों और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सही आंकड़ा जुटाना है. प्रशासन ने इस बार लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू की है, ताकि आम नागरिक भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें और अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकें.

अधिकारियों ने खुद फॉर्म भरकर बड़ा संदेश दिया

इस अभियान की खास बात यह रही कि उत्तरकाशी में बड़े अधिकारियों ने खुद आकर फॉर्म भरा. जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र ने पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर लोगों को यह संदेश दिया कि यह सिर्फ सरकारी काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है. उन्होंने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ऐसा करने के निर्देश दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित हो सकें.

दो चरणों में होगी जनगणना 2027

आपको बता दें कि जनगणना 2027 को दो चरणों में पूरा किया जाएगा. पहला चरण 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक चलेगा, जिसमें प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे. इससे पहले 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक लोगों को ऑनलाइन स्व-गणना का मौका दिया गया है. इस दौरान, नागरिक पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी खुद भर सकते हैं, जिससे बाद में प्रक्रिया आसान हो जाएगी.

डिजिटल सिस्टम से आसान होगी गणना

इस बार जनगणना में डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके लिए, लोगों को पहले पोर्टल पर खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा – जिसमें परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर, भाषा और रहने की जानकारी देनी होगी. इसके बाद एक खास SE ID मिलेगी, जिसे प्रगणक बाद में सत्यापन के लिए उपयोग करेंगे. इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, तेज और ज्यादा सटीक बनेगी.

प्रशासन की अपील और भविष्य में फायदा

जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 24 अप्रैल तक स्व-गणना जरूर करें और बाद में जब अधिकारी सत्यापन के लिए आएं, तो सही जानकारी दें. उनका कहना है कि सही आंकड़े आने से सरकार को विकास योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी. अगर ज्यादा लोग इसमें भाग लेते हैं, तो यह प्रक्रिया न केवल आसान होगी बल्कि देश के विकास के लिए मजबूत आधार भी तैयार करेगी.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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