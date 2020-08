नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत को प्रतिभाशाली कलाकार बताते हुए बुधवार को कहा कि उनकी मृत्यु के कारणों की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए. इस बीच, केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट को सूचित किया कि उसने इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र के कार्मिक मंत्रालय विभाग ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच सिफारिश केंद्रीय जांच एजेंसी को भेज दी है. सीबीआई कल इस मामले में केस दर्ज कर सकती है. Also Read - SSR Death Case: पटना आईजी के पत्र के बावजूद विनय तिवारी को छोड़ने तैयार नहीं है बीएमसी

केंद्र सरकार के इस कदम पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा,” स्व० सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराए गए मामले की सीबीआई जांच कराने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा को केंद्र ने स्वीकार कर लिया है. इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद. आशा है कि अब बेहतर जांच हो सकेगी और न्याय मिल सकेगा. Also Read - सुशांत केस: IAS अफसर को क्वारंटीन करने पर SC की फटकार, मुंबई पुलिस-महाराष्ट्र सरकार ने दिया गलत संदेश

शीर्ष अदालत ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह बिहार और महाराष्ट्र सरकार व एक्‍ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर तीन दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले की जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने अभी तक बालीवुड के फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट और संजय लीला भंसाली सहित 56 व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. अब उसे अपनी जांच की प्रगति से न्यायालय को अवगत कराना है.

Central Bureau of Investigation has received notification from the central government and the agency will take up the investigation of #SushantSinghRajput‘s death case: CBI Sources

— ANI (@ANI) August 5, 2020