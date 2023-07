'मणिपुर में दो महिलाओं को न्यूड घुमाने का Video शेयर न करें', केंद्र ने Twitter और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिया आदेश

Manipur Violence: मणिपुर हिंसा के बीच दो महिलाओं को नग्न घुसाने को लेकर चौतरफा घिरी केंद्र और राज्य सरकार पर विपक्ष हमलावर है. इस बीच केंद्र सरकार ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश जारी कर दो मणिपुरी महिलाओं को नग्न घुमाने के वायरल वीडियो को शेयर न करने का निर्देश दिया है. आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य है क्योंकि मामले की अभी जांच चल रही है.

वहीं, पुलिस अधीक्षक के. मेघचंद्र सिंह ने मणिपुर के एक कथित वायरल वीडियो पर कहा, 4 मई 2023 को अज्ञात बदमाशों द्वारा 2 महिलाओं को नग्न घुमाए जाने के वीडियो के संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ नोंगपोक सेकमाई पीएस (थौबल जिला) में अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया था. जांच शुरू हो गई है और पुलिस दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.