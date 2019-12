नई दिल्ली: केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकारों को नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 को लागू करने से इनकार करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह कानून संविधान की सातवीं अनुसूची की केंद्रीय सूची के तहत बनाया गया है.

केंद्र सरकार के एक शीर्ष अधिकारी का यह बयान तब आया है, जब पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की कि यह कानून असंवैधानक है और उनके संबंधित राज्यों में इसके लिए कोई जगह नहीं है. इसमें महाराष्‍ट्र की शिवसेना सरकार में शामिल मंत्री व कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष बालासाहेब थोरात ने भी अपने शीर्ष नेतृत्‍व के रुख का अनुशरण करने की बात कही है.

Govt sources on five states which have said that they will not implement #CitizenshipAmendmentAct: Issue of citizenship comes under the union list by 7th schedule of the Constitution. Such amendment is applicable to all states. pic.twitter.com/yxMTVjHseI

— ANI (@ANI) December 13, 2019