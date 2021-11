Covid New Variant: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर काफी हद तक कम हो गया है, हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका अब भी बनी हुई है. दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर (Third Wave) का कहर शुरू भी हो चुका है. इन सबके बीच दक्षिण अफ्रीका, बोस्तवाना और हांगकांग से कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई है. केंद्र सरकार ने कोविड के नए वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए राज्यों को सतर्क रहने की हिदायत दी है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण (Rajesh Bhushan) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे खत में कहा कि बोत्सवाना (3 मामले), दक्षिण अफ्रीका (6 मामले) और हांगकांग (1 मामला) में कोरोना के एक नए वैरिएंट B.1.1529 का पता चला है.Also Read - Corona Vaccine नहीं लगवाई तो, ना किसी होटल में खा पाएंगे, ना डिस्को में जा पाएंगे; यहां लगी और भी कई पाबंदियां

"Imperative that all int'l travellers travelling from & transiting through these nations & incl other 'at risk' nations indicated in revised guidelines for int'l arrivals are subjected to rigorous screening &testing. Their contacts must also be tracked & tested," reads the letter

