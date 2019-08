नई दिल्ली: सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने सर्तकता विभाग के साथ मिलकर 150 सरकारी विभागों में ‘औचक निरीक्षण’ किया, ताकि गड़बड़ियों को पकड़ा जा सके. एजेंसी के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

Central Bureau of Investigation (CBI) conducted a special drive under which 150 joint surprise checks were carried out at places across the country. Checks were held at various places of suspected corruption. pic.twitter.com/F8cbBPaQIZ

— ANI (@ANI) August 30, 2019