Whatsapp Privacy Policy: वॉट्सएप (Whatsapp) की नई प्राइवेसी पॉलिसी(New Privacy Policy) को लेकर जारी विवाद अभी खत्म नहीं हो रहा है. इसे लेकर केंद्र सरकार ने वॉट्सएप को नई पॉलिसी को वापस लेने की बात कही है और वापस नहीं लेने पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है. बता दें कि वॉट्सएप ने 15 मई से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत समेत कई देशों में लागू कर दी है, इसको लेकर पांच महीने से विवाद चल रहा है. वॉट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और व्हाट्सएप से जवाब मांगा था.

इसी बीच, सरकारी सूत्रों के हवालों से जानकारी मिली है कि सरकार की ओर से वॉट्सएप (Whatsapp) को चेतावनी दी गई है. सरकार ने कहा है कि अगर वॉट्सएप (Whatsapp)अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वॉट्सएप को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है. मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 18 मई को एक पत्र भी भेजा गया है.

Ministry of Electronics and Information Technology has once again directed WhatsApp to take back its new Privacy Policy. WhatsApp had earlier claimed that it officially deferred its new Privacy Policy beyond 15th May, 2021: Govt sources

