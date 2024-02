1643 KM लंबे भारत-म्यांमार बॉर्डर पर बंधेंगी कटीली तारें, गश्त के लिए बनाया जाएगा ट्रैक, गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा

Indo-Myanmar Border: भारत-म्यांमार सीमा की बेहतर न‍िगरानी के ल‍िए केंद्र सरकार ने आज एक बड़ी योजना बनाने का फैसला क‍िया है. गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार, 6 फरवरी को घोषणा की कि सरकार ने 1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का न‍िर्णय ल‍िया है. यही नहीं केंद्र सरकार न‍िगरानी बढ़ाने के ल‍िए बॉर्डर पर गश्‍त करने को ट्रैक का न‍िर्माण भी कराएगी. सरकार द्वारा उठया गया ये कदम भारत-म्यांमा सीमा पर प्रचलित ‘मुक्त आवाजाही व्यवस्था’ (एफएमआर) को समाप्त कर सकता है.

गृह मंत्री शाह का कहना है क‍ि मोदी सरकार देश की सीमा को अभेद्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर निगरानी के लिए भारत-म्यांमार सीमा पर गश्ती मार्ग को पक्का किया जाएगा.

अम‍ित शाह ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफार्म ‘एक्‍स’ पर पोस्‍ट शेयर कर ल‍िखा है, प्रधानमंत्री मोदी सरकार सीमाओं को ‘‘अभेद्य’’ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, पूरी 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमा सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया गया है. बेहतर निगरानी के लिए सीमा पर एक गश्ती मार्ग भी बनाया जाएगा. सीमा की कुल लंबाई में से मणिपुर के मोरेह में 10 किमी तक पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है.

The Modi government is committed to building impenetrable borders.

It has decided to construct a fence along the entire 1643-kilometer-long Indo-Myanmar border. To facilitate better surveillance, a patrol track along the border will also be paved.

Out of the total border length,…

— Amit Shah (@AmitShah) February 6, 2024