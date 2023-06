मणिपुर हिंसा को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, शांति समिति का किया गठन

Manipur Voilence: मणिपुर हिंसा मामले को लेकर केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है. भारत सरकार ने मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में राज्य में एक शांति समिति का गठन किया है. इस समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं. इनके अलावा समिति में पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद्, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं. इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को दी गई.

