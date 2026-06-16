डीजल और ATF के निर्यात पर सरकार ने बढ़ाई एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब 14 रुपये/L चुकाना होगा टैक्स

केंद्र सरकार ने विदेशों में निर्यात होने वाले डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाली एक्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है. अब कंपनियों को डीजल पर प्रतिलीटर 14 रुपये चुकाने होंगे.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 16, 2026, 9:12 AM IST
Diesel
निर्यात होने वाले डीजल पर बढ़ा टैक्स (तस्वीर @unsplash.com)

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष का अब भले अंत होता दिख रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने सोमवार को विंडफाल टैक्स (अतिरिक्त कर) करे रूप में डीजल और एविएशन टरबाइन ईंधन (ATF) के करों में बढ़ोतरी कर दी है. हालांकि सरकार ने निर्यात किए जाने वाले पेट्रोल किसी तरह की नई लेवी नहीं लगाई है. सरकार के इस फैसले का मतलब हुआ कि जो तेल कंपनियां भारत से बाहर अपने उत्पादों का निर्यात करती हैं उन्हें अब इस पर ज्यादा लेवी चुकानी होगी.

सरकार ने इन उत्पादों पर स्पेशल एडिशन एक्साइज ड्यूटी (SAED) के तहत यह कर लगाया है. अब भारत से निर्यात होने वाले डीजल पर प्रति लीटर 14 रुपये चुकाने होंगे, इस बढ़ोतरी से पहले यह कर 13.5 रुपये प्रति लीटर था. एविएशन टरबआइन ईंधन (ATF) पर अब 9.5 रुपये प्रति लीटर की जगर 12.5 प्रति लीटर चुकाने होंगे. पेट्रोल पर यह कर 1.5 प्रति लीटर था, जो अब वह वही रहेगा.

और पढ़ें: सरकार ने डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया, घरेलू कच्चे तेल पर टैक्स में की कटौती

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारा विज्ञप्ति के मतुाबिक, ये संशोधित कीमते 16 जून (मंगलवार) से लागू होंगी. सरकार ने घरेलू बाजार में करों की कीमतों से कोई छेड़छाड़ नहीं की है.


सरकार ने यह कदम इसलिए उठाए हैं, ताकि तेल रिफाइनिंग कंपनियां इस समय अपने तेल उत्पादों का निर्यात सीमित रखें और वे घरेलू मांग की पूर्ति में जरूरी योगदान बनाए रखें. सोमवार को ही ईरान और अमेरिका ने शांति-समझौते की बात कहकर कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर दुनिया को राहत की खबर दी है लेकिन अभी यह समझौता अपने शुरुआती दौर में ही है.

सरकार की प्राथमिकता है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते तेल की उपलब्धता को लेकर आ रही चुनौतियों के बीच पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित कर सके. इसलिए उसने निर्यात होने वाले डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर यह अतिरिक्त टैक्स लगाया है. इस पर टैक्स बढ़ाने से इन उत्पादों के निर्यात में कमी आएगी और ये घरेलू बाजार में सप्लाई हो सकेंगे.

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी को शुरू हुए संघर्ष के बीच भारत सरकार ने निर्यात होने वाले डीजल और ATF पर लगने वाले टैक्स को पहली बार मार्च में बढ़ाया था. इसके बाद अब तक सरकार ने समय-समय पर कई बार इस टैक्स में बढ़ोतरी की है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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