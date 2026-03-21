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सरकार ने हवाई किराए पर से हटाया कंट्रोल, अब एयरलाइंस तय करेंगी टिकट के दाम; जानें आपकी जेब पर क्या असर पडे़गा
केंद्र सरकार ने घरेलू फ्लाइट किराए पर लगी सीमा हटा दी है. अब हवाई टिकट की कीमतें एयरलाइन तय करेगी. आइए जानते हैं इससे यात्रियों पर क्या असर होगा?
केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अब घरेलू हवाई किरायों पर लगी अस्थायी सीमा हटा दी है. यह नया नियम 23 मार्च 2026 से लागू होगा, इसका मतलब यह है कि अब एयरलाइंस टिकट के दाम पूरी तरह मांग और आपूर्ति के आधार पर तय करेंगी. पहले सरकार ने किराए की एक ऊपरी सीमा तय की थी ताकि एयरलाइंस अचानक बढ़ोतरी न कर सकें और यात्रियों को राहत मिल सके. लेकिन अब यह नियंत्रण खत्म हो गया है, यानी अब मार्केट में कीमतें खुद तय होंगी.
एयरलाइंस पर क्यों लगाई गई थी किराया सीमा?
सरकार ने यह अस्थायी फेयर कैप दिसंबर 2025 में लगाई थी. उस समय कई उड़ानों में तकनीकी और ऑपरेशनल समस्याओं की वजह से फ्लाइट्स प्रभावित हुई थीं. खासकर IndiGo की उड़ानों में आई गड़बड़ियों के कारण टिकटों की कीमतों में अचानक तेज बढ़ोतरी देखने को मिली थी. यात्रियों की सुरक्षा और उनकी जेब पर असर कम करने के लिए सरकार ने यह अस्थायी सीमा लागू की थी. इसका मकसद यह था कि उड़ानों की संख्या कम होने के बावजूद एयरलाइंस मनमाने तरीके से टिकट के दाम न बढ़ा सकें.
सरकार का कंट्रोल हटने से यात्रियों पर क्या असर होगा
बाजार पूरी तरह खुल गया है, इसका मतलब है कि टिकट की कीमतें अब डिमांड और सप्लाई पर निर्भर होंगी. पीक सीजन जैसे त्योहार, लंबी छुट्टियां या वीकेंड ट्रैवल के समय किराए बढ़ सकते हैं. वहीं, ऑफ-सीजन में एयरलाइंस सस्ते टिकट भी पेश कर सकती हैं. यात्रियों को कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे. इसलिए योजना बनाते समय लोग समय पर टिकट बुक करें या ऑफ-पीक टाइम का फायदा उठाएं.
सरकार की सख्त चेतावनी
हालांकि, सरकार ने नियंत्रण हटा दिया है लेकिन एयरलाइंस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे किराए तय करते समय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखें. अगर किसी भी स्थिति में अत्यधिक या अनुचित बढ़ोतरी देखी जाती है, तो सरकार तुरंत सख्त कदम उठा सकती है. साथ ही जरूरत पड़ने पर फिर से किराया नियंत्रण लागू करने का विकल्प भी खुला रखा गया है, ताकि यात्रियों के हित हमेशा सुरक्षित रहें.
यात्रियों को बरतनी होगी सावधानी
अब यात्रियों को खुद सतर्क रहना होगा. टिकट खरीदते समय तुलना करें और समय से बुकिंग करें. पीक टाइम में टिकट महंगे हो सकते हैं, लेकिन ऑफ-सीजन में सस्ते विकल्प मिल सकते हैं. सरकार की कोशिश है कि बाजार में संतुलन बना रहे, लेकिन यात्रियों को खुद भी स्मार्ट और योजनाबद्ध निर्णय लेना होगा. यह कदम एयरलाइंस के लिए अवसर और यात्रियों के लिए चुनौतियों दोनों को लेकर आया है.
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