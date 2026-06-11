मोदी सरकार ने ज्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल को कर दिया ड्यूटी फ्री, क्या है इसके मायने! क्या सस्ता मिलेगा?

केंद्र सरकार ने ज्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी हटाने का फैसला लिया है. सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी. इस फैसले के तहत इथेनॉल मिक्स पेट्रोल की ई-20 से ऊपर वाली कैटिगरी के पेट्रोल शमिल होंगे.

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एथनोल मिक्स्ड पेट्रोल हुआ ड्यूटी फ्री @IANS

पश्चिम एशिया में चल रहे भारी तनाव के बीच देश में ईंधन का संकट गहरा रहा है, जिसके चलते कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने ज्यादा इथेनॉल मिक्स वाले पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है. अब E20 से ज्यादा इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी. इसके दायरे ई-22, ई-25, ई-27 और ई-30 स्तर के पेट्रोल आएंगे. इन सभी में 20 फीसदी से ज्यादा इथेनॉल मिक्स होता है.