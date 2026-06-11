  • Hindi
  • India Hindi
  • Central Government Wave Off Excise Duty From Higher Ethanol Fuel Petrol Diesel Price In India

मोदी सरकार ने ज्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल को कर दिया ड्यूटी फ्री, क्या है इसके मायने! क्या सस्ता मिलेगा?

केंद्र सरकार ने ज्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी हटाने का फैसला लिया है. सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी. इस फैसले के तहत इथेनॉल मिक्स पेट्रोल की ई-20 से ऊपर वाली कैटिगरी के पेट्रोल शमिल होंगे.

Written by: Arun Kumar
Published: June 11, 2026, 10:06 AM IST
Petrol in India
एथनोल मिक्स्ड पेट्रोल हुआ ड्यूटी फ्री @IANS

पश्चिम एशिया में चल रहे भारी तनाव के बीच देश में ईंधन का संकट गहरा रहा है, जिसके चलते कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने ज्यादा इथेनॉल मिक्स वाले पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है. अब E20 से ज्यादा इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी. इसके दायरे ई-22, ई-25, ई-27 और ई-30 स्तर के पेट्रोल आएंगे. इन सभी में 20 फीसदी से ज्यादा इथेनॉल मिक्स होता है.

और पढ़ें: भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 4.5 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार, WION World Pulse समिट में बोले केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.