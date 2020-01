नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और द्रमुक नेता एम के स्टालिन की केंद्रीय सुरक्षा हटा ली है. यह जानकारी अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को दी. अधिकारियों ने बताया कि पनीरसेल्वम को केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के कमांडो की छोटा वाई प्लस कवर जबकि स्टालिन को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई थी.

Government sources: Tamil Nadu Deputy Chief Minister O.Panneerselvam and DMK President MK Stalin’s central security cover withdrawn. CRPF in process of withdrawal of the security staff. pic.twitter.com/EFQkBYbM5w

— ANI (@ANI) January 9, 2020