Coronavirus Update: अभी खत्म नहीं हुआ कोरोना, केंद्र ने दिल्ली, UP, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों को खत लिखकर  दिये निर्देश

Coronavirus Update: देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में आई तेजी के बीच केंद्र ने एक बार फिर राज्यों को अलर्ट रहने को कहा गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान के मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (स्वास्थ्य) को खत लिखकर कोरोना निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कहा है.

खत में राजेश भूषण ने लिखा, ‘महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और हमें किसी भी स्तर पर ढिलाई के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए.’ भूषण ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने की दर और कोविड के कारण होने वाली मौतों की संख्या कम बनी हुई है, ऐसे में जिन राज्यों और जिलों में अधिक संख्या में मामले सामने आ रहे हैं वे इसपर नजर बनाए रखें और प्रसार को फैलने से रोकने का प्रबंध करें.