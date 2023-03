केंद्र सरकार ने नागालैंड-अरुणाचल के अशांत क्षेत्रों में बढ़ाई AFSPA, समीक्षा के बाद उठाया कदम

केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में छह महीने के लिए सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने आर्म्ड फॉर्सेस (स्पेशल पावर्स) एक्ट 1958 को इन क्षेत्रों में 1 अप्रैल से अगले छह महीने के लिए बढ़ाया है. दोनों ही राज्यों के अशांत क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद गृह मंत्रालय ने यह कदम उठाया है.

अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ाया गया है. ये इलाके सूबे के नमसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इनको अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है.